Zwei Männer liefern sich in der Innenstadt von Berlin mit ihren Autos ein Rennen, überfahren mehrere rote Ampeln und rammen ein unbeteiligtes Fahrzeug. Der Fahrer dieses Autos stirbt an den Folgen des Unfalls.

Er ist nicht das erste Todesopfer eines illegalen Straßenrennens in Deutschland, immer wieder kommen dabei Unbeteiligte ums Leben. Einmalig im Berliner Fall ist das Strafmaß, das die Staatsanwälte fordern: Die beiden Männer sind wegen Mordes vor dem Landgericht angeklagt. In vergleichbaren Fällen wurde in der Vergangenheit den Unfallverursachern meist eine fahrlässige Tötung vorgeworfen, auch in Berlin plädieren die Verteidiger darauf für den einen Fahrer, beim anderen sprechen sie von einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Zu milde Rechtssprechung?

In den vergangenen zwei Jahren kam es vermehrt zu Autorennen mit Verletzten, Toten - und vergleichsweise milden Urteilssprüchen. Und in der Politik gibt es inzwischen Bestrebungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu ändern. Der Bundesrat beschloss im September 2016 einen Gesetzentwurf für härtere Strafen. Der Bundestag müsste allerdings noch zustimmen, damit der Entwurf Gesetz wird. Das Bundesverkehrsministerium hat jedoch Skepsis erkennen lassen und angedeutet, die bestehende Gesetzeslage sei ausreichend.

Inhaltlich seien sich SPD und die Union einig, betonte die verkehrspolitische Sprecherin der SPD im Bundestag, Kirsten Lühmann, nun im Deutschlandfunk. Differenzen gebe es lediglich darüber, ob die Regelungen im Strafgesetzbuch oder im Straßenverkehrsgesetz verankert werden sollten. Lühmann forderte, sich bei dem Gesetz die Schweiz zum Vorbild zu nehmen. Dort würden klare Grenzen für Raser gezogen. Es bedürfe einer "Abschreckung, sonst wird das immer wieder passieren", unterstrich die SPD-Politikerin, die auf eine Gesetzesänderung noch in dieser Legislaturperiode hofft.