Urteil gegen Einreiseverbot US-Heimatschutz hält an Trumps Dekret fest

Proteste am New Yorker Flughafen gegen das Einreiseverbot für viele Muslime (AFP)

Die US-Regierung hält im Grundsatz am Einreisestopp für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern fest, obwohl eine Bundesrichterin die Umsetzung teilweise gestoppt hat.

In einer Erklärung des US-Heimatschutzministeriums heißt es, man werde den juristischen Beschlüssen zwar entsprechen. Die Entscheidung des Gerichts werde aber die von Präsident Trump veranlassten Maßnahmen nicht beeinträchtigen. Die New Yorker Richterin hatte angeordnet, ausländische Bürger, die aufgrund des Erlasses derzeit an amerikanischen Flughäfen festsitzen, nicht in ihre Heimatländer zurückzuschicken. Damit gab sie einer Beschwerde von Bürgerrechtsorganisationen statt.



Präsident Trump hatte am Freitag ein Einreiseverbot für Staatsbürger aus dem Irak, Iran, Syrien, Libyen, Somalia, Sudan und dem Jemen verfügt.



Wie das US-Präsidialamt in Washington mitteilte, müssen Personen mit einer Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung sich künftig vor ihrer Einreise in die USA einer zusätzlichen Sicherheitsüberprüfung unterziehen. Green-Card-Inhaber im Ausland müssten zunächst eine amerikanische diplomatische Vertretung aufsuchen. Dort werde eine "Routine-Überprüfung" vorgenommen.