Wäre das heutige Urteil von Kirow eine Doktorarbeit, käme es auf die Liste der Plagiate. Richter Wtjurin hat es sich heute nicht nur sehr einfach gemacht und das vor vier Jahren von einem anderen Richter verlesene Urteil, Druckfehler eingeschlossen, noch einmal ausgedruckt, sondern er hat auch eine Aufführung der Gleichgültigkeit dargeboten.

Gleichgültigkeit in erster Linie gegenüber dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der hatte im vergangenen Jahr das erste Urteil aus dem Jahr 2013 als "willkürlich" kritisiert und den Verdacht geäußert, dieser Prozess sei juristisch unsauber und politisch. Beweisanträge der Verteidigung seien nicht ausreichend gewürdigt worden, kritisierten die Straßburger Richter. Im zweiten Prozess war es wieder ganz ähnlich. Sollte also Nawalny, wie angekündigt, dieses zweite Urteil ebenfalls vor dem europäischen Gericht bewerten lassen, hat der Richter in Kirow heute den Kollegen in Straßburg deren Arbeit immerhin vereinfacht. Denn auch die können ihr Urteil praktisch genauso wiederholen.

Das Image Nawalnys wird weiter verkratzt

Auch wenn Nawalny Berufung einlegen und wieder nach Straßburg ziehen will: Das alles dauert - und das alles nützt dem Kreml. Dieses Urteil liefert den Regierenden und staatlichen oder staatsnahen Medien die Vorlage, Nawalny zu kriminalisieren. Seht her, wird es heißen, da will ein verurteilter Krimineller, der einen Staatsbetrieb und damit den Steuerzahler um Millionen von Rubel geschädigt hat, Präsident werden. Ein Unruhestifter ist er noch dazu, hat er doch schon nach der vergangenen Präsidentschaftswahl die Proteste organisiert. Das wird das Image Nawalnys auch künftig zuverlässig verkratzen. Welcher Provinzwähler, der sich vom Staatsfernsehen zuverlässig einseitig informieren lässt, wird dann noch Nawalnys Wahlprogramm, seine Enthüllungen über Korruption in Russland ernst nehmen? Eben: kaum einer.

Nawalny ist kein Liberaler im westlichen Sinn

Das Urteil nützt aber auch dem Verurteilten: Nawalny bekommt weiter die Möglichkeit, sich als Gejagter des Kreml zu präsentieren. Politische Inhalte kommen weiter zu kurz, denn solange die Auseinandersetzung vor allem um Urteile und Gegenurteile kreist, fragt kaum jemand nach seinen politischen Inhalten. Nicht, dass der Kreml diese Debatte mit ihm zu führen bereit wäre - soweit nach unten bückt sich von dort niemand. Doch auch Nawalny stößt sie nicht an, führt sie selbst nur unzureichend. Dabei wäre es angemessen, seine politischen Inhalte auf Herz und Nieren zu prüfen. Was er mit dem Land vorhat, wenn er denn die Möglichkeit dazu bekäme, ist nur vage zu erkennen. Außer vielleicht dies: Migration ist ihm ein Dorn im Auge, Russland gehöre den Russen. Dieser Oppositionelle ist eben auch Nationalist, kein Liberaler im westlichen Sinn.



Und das ist der Kopf, der in der vereinheitlichten, gelenkten politischen Kultur Russlands herausragt, und, weil er seinen Kopf riskiert, auch im Ausland wahrgenommen wird. Allein dieser Umstand beschreibt, welcher Farbe diese Kultur ist: trübe, grau und mau.