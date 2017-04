Das Schweizer Bundesgericht in Lausanne hat den Ausschluss Russlands aus dem Internationalen Paralympischen Komitee bestätigt.

Die Beschwerde werde abgewiesen, heißt es in dem am Abend veröffentlichten Urteil. Schon der Internationale Sportgerichtshof CAS hatte die Entscheidung, in deren Folge Russland wegen Dopingvergehens von den Paralympics 2016 in Rio de Janeiro ausgeschlossen worden war, bestätigt.