Google ist nicht dazu verpflichtet, Suchergebnisse im Internet von sich aus auf Persönlichkeitsverletzungen oder andere rechtswidrige Inhalte zu prüfen.

Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Demnach muss ein Suchmaschinenbetreiber erst dann reagieren und Ergebnisse löschen, wenn er konkret auf rechtswidrige Inhalte hingewiesen wird.



Geklagt hatten die Betreiber eines Internetforums, in dem sich Mitglieder gegenseitig beleidigten. Die Betreiber wollten Google dazu verpflichten, persönlichkeitsverletzende Inhalte in Suchergebnissen nicht anzuzeigen.



(Az.: VI ZR 489/16)

Diese Nachricht wurde am 27.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.