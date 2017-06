Das Bundeslandwirtschaftsministerium muss Journalisten Einblick in Gutachten zu NS-Verstrickungen früherer Mitarbeiter gewähren, sofern diese bereits verstorben sind.

Das entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Das gelte jedoch nicht für noch lebende frühere Beschäftigte. Hier müssten die Akten verschlossen bleiben, sofern die Betroffenen keine Einwilligung zur Einsicht geben. Die Leipziger Richter bestätigten damit eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster von August 2015. Damals hatte ein Journalist geklagt, weil ihm in Teilen geschwärzte Texte vorgelegt wurden, als er Einsicht in ein Gutachten nehmen wollte.



(Aktenzeichen: 7 C 24.15)