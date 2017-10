Ein sogenannter Reichsbürger ist vom Landgericht Nürnberg-Fürth zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.

Der heute 50-Jährige hatte am 19. Oktober 2016 bei einem Einsatz der Polizei in seinem Haus im mittelfränkischen Georgensmünd auf Beamte geschossen. Einer 32 Jahre alter Polizist starb, zwei weitere wurden verletzt. Das Gericht wertete die Tat wie die Staatsanwaltschaft als Mord. Die Verteidiger hatten auf fahrlässige Tötung plädiert, was eine deutlich mildere Strafe bedeutet hätte.



Bei dem Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos sollten die rund 30 Waffen im Haus des Mannes beschlagnahmt werden, die er als Jäger besitzen durfte. Bei den Behörden galt der Mann aber als nicht mehr zuverlässig.



Der Fall gilt als Wendepunkt im Umgang mit den sogenannten Reichsbürgern. Seither gab es bundesweit zahlreiche Razzien gegen Anhänger der Szene. Die in etliche Kleingruppen zersplitterten Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik und ihre Institutionen nicht an, für sie besteht das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 fort. Die Organe und Behörden der BRD lehnen sie ab und sie akzeptieren auch keine amtlichen Bescheide.