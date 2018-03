Der Attentäter des Londoner U-Bahn-Anschlags mit 30 Verletzten muss lebenslang ins Gefängnis.

Das entschied ein Richter am Strafgerichtshof. Der Verurteilte kann frühestens nach 34 Jahren vorzeitig entlassen werden. Der 18-jährige Flüchtling aus dem Irak hatte am 15. September vergangenen Jahres einen Behälter mit Sprengstoff in einer eng besetzten U-Bahn platziert. Der Sprengsatz wurde ausgelöst, als der Zug in die U-Bahn-Station Parsons Green einfuhr. Es gab wohl nur deswegen keine Todesopfer, weil die Bombe nicht explodierte, sondern nur eine Stichflamme hervorbrachte.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.