Lebensversicherungen dürfen ihre Bewertungsreserven einem Urteil zufolge weitgehend behalten.

Die Kursgewinne aus der Anlage von Wertpapieren müssten nur in geringem Umfang an die jetzt ausscheidenden Kunden ausgeschüttet werden, entschied das Landgericht Düsseldorf. Zur Begründung hieß es, wegen der niedrigen Zinsen habe die Gefahr bestanden, dass einige Versicherer ihre vertraglich zugesagten Garantiezinsen nicht mehr erwirtschaften konnten. Deshalb sei das Gesetz, das die Ausschüttungen kappt, nicht zu beanstanden. Der Kläger, der Bund der Versicherten, will gegen die Entscheidung rechtlich vorgehen.