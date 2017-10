Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Praxis von Verlagen gebilligt, alte Artikel in Online-Archiven öffentlich bereitzustellen.

In einem in Straßburg veröffentlichten Urteil heißt es, solche Archive stellten eine wichtige Quelle für das Bildungswesen und die historische Forschung dar, zumal sie einfach zugänglich und in der Regel kostenlos seien. Der Gerichtshof wies damit eine Klage eines deutschen Unternehmers zurück, der sich gegen einen Artikel der 'New York Times' aus dem Jahr 2001 gewehrt hatte. Ihm wurden darin unter Nennung seines Namens Verbindungen zur organisierten Kriminalität in Russland nachgesagt. Der Kläger wollte erreichen, dass der Text nicht mehr im Online-Archiv der Zeitung abrufbar ist. Er war damit bereits bei deutschen Gerichten gescheitert.



Aktenzeichen: 71233/13