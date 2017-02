Urteil Rotkreuz-Schwestern verlieren Sonderstatus

Das Logo des Deutschen Roten Kreuzes (dpa / picture alliance / Peter Endig)

Die 25.000 Rotkreuz-Schwestern in Deutschland haben nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts ihren arbeitsrechtlichen Sonderstatus verloren.

Das Gericht in Erfurt folgte damit einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Die Krankenschwestern des Deutschen Roten Kreuzes gelten damit als Leiharbeiterinnen, wenn sie in Kliniken und Krankenhäusern außerhalb ihrer Organisation eingesetzt werden.



Konkret ging es um die Ruhrlandklinik in Essen. Diese hatte mit der DRK-Schwesternschaft einen Vertrag geschlossen. Der Betriebsrat verweigerte die Zustimmung, weil es sich um Leiharbeit handele, die nach dem Gesetz befristet werden müsse. Die Klinik argumentierte, die Schwesternschaft sei ein eingetragener Verein ohne Gewinnabsicht. Formal seien die Schwestern keine Arbeitnehmer.



(AZ: 1 ABR 62/12)