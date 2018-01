Der Europäische Gerichtshof hat eine geplante grenzüberschreitende Sammelklage gegen Facebook in Österreich für unzulässig erklärt.

Nach der Entscheidung der Richter darf der Datenschutzaktivist Max Schrems nicht im Namen tausender ausländischer Nutzer - darunter 5.000 aus Deutschland - gegen das soziale Netzwerk vor Gericht ziehen. Nutzer-Klagen im jeweiligen Heimatland seien nur individuell zulässig.



Schrems betonte nach dem Urteil, nun sei der Weg für eine Musterklage

gegen das Unternehmen in Wien endlich frei. Facebooks Blockadeversuche seien gescheitert. Der US-Konzern zeigte sich zufrieden, dass keine Sammelklage zugelassen worden sei. Man freue sich darauf, die Angelegenheit beizulegen, erklärte eine Sprecherin.



Schrems, der Facebook Datenschutzverstöße vorwirft, war bereits 2011 gegen den Konzern in Irland vorgegangen. Dort hat Facebook seinen Europa-Sitz. Da die irische Datenschutzbehörde binnen drei Jahren nicht entschied, zog er 2014 in Österreich vor Gericht. Seitdem wird über Zuständigkeiten gestritten.

