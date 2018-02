Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Spanien wegen der Misshandlung von zwei festgenommenen ETA-Anhängern verurteilt.

Madrid muss den Männern nun Entschädigungen in Höhe von 30.000 beziehungsweise 20.000 Euro zahlen. Die beiden Angehörigen der baskischen Untergrundorganisation sind wegen eines Autobombenanschlags am Madrider Flughafen Barajas im Dezember 2006 verurteilt, bei dem zwei Menschen getötet worden waren. Die Kläger hatten geltend gemacht, sie seien bei ihrer Festnahme durch die Guardia Civil getreten und geschlagen und auch in der Untersuchungshaft misshandelt worden.

