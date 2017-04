Verträge über Leihmutterschaft verstoßen gegen deutsches Recht.

Das hat das Oberlandesgericht Braunschweig entschieden. Im aktuellen Fall ging es um ein deutsches Ehepaar, das in den USA eine Frau für die Austragung von Zwillingen bezahlt hat. Die Richter urteilten, dass sie nicht als rechtliches Elternpaar anerkannt werden. Sie lehnten damit eine Beschwerde der Eheleute gegen ein Urteil der vorigen Instanz ab.



Die in den USA ausgestellten Geburtsurkunden weisen sie dagegen als Eltern der Zwillinge aus. Seit 2011 leben sie mit ihnen in Deutschland. Die Entscheidung des Gerichts hat vorerst keine Auswirkungen auf das Zusammenleben der Familie.



(Az: 1 UF 83/13)