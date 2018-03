Der thüringische AfD-Vorsitzende Höcke muss das Holocaust-Mahnmal neben seinem Haus in Bornhagen weiter dulden.

Das Landgericht Köln hat in seiner Urteilsbegründung klargestellt, dass sowohl der Stelenbau neben dem Höcke-Grundstück als auch die vermeintliche Beschattung des Spitzenpolitikers durch das in der Verfassung verbriefte Recht auf Kunstfreiheit gedeckt sind. Beides ist Teil einer Kunstaktion des "Zentrums für politische Schönheit".



Den Zivilprozess gegen die Aktionskünstler hatte Höcke bereits vor einigen Wochen verloren. Nun reichten die Kölner Richter ihre Begründung nach. Sie entschieden, dass der AfD-Politiker zwar grundsätzlich ein Recht auf Schutz seiner Persönlichkeit habe, das stehe aber in diesem Fall hinter der Kunst- und Meinungsfreiheit zurück.



"Die Idee, einem Kritiker des Holocaust-Denkmals gerade das Abbild eines solchen 'vor die Nase' zu setzen, ist als Kunst anzusehen", so die Richter. Auch gegenüber Höcke zu behaupten, man habe ihn überwacht, sei eine künstlerische Ausdrucksform, nämlich mit dem Versagen des Thüringer Verfassungsschutzes gegenüber rechtsextremen Terroristen in der Vergangenheit. Höcke werde in seiner Gefährlichkeit mit rechtsextremen Terroristen gleichgesetzt, ohne ihn als solchen zu bezeichnen. Die Richter verweisen darauf, dass Artikel 5 des Grundgesetzes nicht nur sachlich differenzierte Äußerungen schützt. Kritik dürfe auch pointiert, polemisch und überspitzt sein. Der Thüringen-Korrespondent des Dlf spricht in seinem Kommentar von einem "verdienten Sieg für die Kunstfreiheit".



Verboten hat das Gericht den Aktionskünstlern aber, weiterhin Material zu verwenden, das ein Fernsehteam von Höcke aufgenommen hatte. Es zeigte den AfD-Politiker, wie er von seinem Fenster aus das Denkmal im Nachbargarten betrachtet. Hier sei eindeutig und unzulässig in Höckes persönlichen Schutzbereich eingegriffen worden.



Die Kosten des Verfahrens wurden aufgeteilt: Höcke muss zwei Drittel zahlen, die Künstler ein Drittel. Gegen das Urteil ist Berufung möglich.

