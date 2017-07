Vor zwei Jahren hat die sozialdemokratische Arbeitsministerin Andrea Nahles das sogenannte Tarifeinheitsgesetz auf den Weg gebracht. Es sollte Ordnung in die Tarifauseinandersetzungen bringen und die Macht kleiner Gewerkschaften beschränken. Gültigkeit soll im Zweifelsfall nur noch der Tarifvertrag haben, den die mitgliederstärkste Gewerkschaft eines Betriebs abgeschlossen hat. Das Gesetz landete erwartungsgemäß auf dem Tisch des Bundesverfassungsgerichts. Das hat diese Woche seine Entscheidung getroffen. Zusammengefasst könnte man sagen, es war ein kraftvolles: Ja, aber.



Warum ist das Gesetz so umstritten? In der alten Bundesrepublik galt jahrzehntelang das Prinzip: ein Betrieb - ein Tarifvertrag. So hatte es das Bundesarbeitsgericht im Jahr 1957 schon entschieden. Alle nachfolgenden Gerichtsentscheidungen hielten sich daran. Durchgesetzt hat sich im Falle konkurrierender Tarifverträge jeweils derjenige, der aus Sicht des Gerichts den Bedürfnissen des Betriebes am besten Rechnung trug.

Das Herzstück der kleinen Gewerkschaften

Das änderte sich allerdings im Jahr 2010. Damals kam das Bundesarbeitsgericht zu der abweichenden Meinung, es könnten auch unterschiedliche Tarifabschlüsse in einem Betrieb nebeneinander bestehen. Das gab kleinen Gewerkschaften deutlich mehr Macht. Für sie lohnte es sich jetzt, mit Streik die Interessen ihrer Mitglieder durchzusetzen. Wir erinnern uns alle an den wochenlangen Streik der Lokführer, mit der die kleinere Gewerkschaft der Lokführer das Land quasi lahm legte. Die größere Gewerkschaft der Eisenbahner, die kompromissbereit war, konnte nichts ausrichten.

Nahles Gesetz ist die Antwort auf diese Situation. Nachdem die Gerichte die Tarifeinheit preisgegeben haben, sollte sie jetzt durch Gesetz festgeschrieben werden. Für die kleinen Gewerkschaften wie die GdL, die Ärztevereinigung Marburger Bund, die Vereinigung Cockpit und andere bedeutet das eine enorme Einschränkung ihrer Macht und ihrer Aktionsmöglichkeiten. Ohne das Recht einen Tarifvertrag abschließen zu können, wird ihnen das Herzstück ihres Daseins genommen. Für die Mitglieder bedeutet das, in einer zahnlosen Organisation zu sein, die sich am Ende immer fügen muss.

Kundgebung der streikenden Lokomotivführer vor dem Berliner Hauptbahnhof im Mai 2015. (imago stock&people)

Das war offensichtlich auch dem Bundesverfassungsgericht bewusst, deshalb hat es in seine Entscheidung einige Male ein "Ja, aber" eingebaut. So darf die größere Gewerkschaft den Tarifvertrag der kleinen nur dann verdrängen, wenn vorher deren Interessen "ernsthaft" und "wirksam" berücksichtigt wurden. Außerdem hat die kleinere Gewerkschaft weiterhin das Recht, dem Arbeitgeber ihre Vorstellungen vorzutragen. Aber was heißt das alles? Wann sind Interessen ernsthaft und wirksam berücksichtigt? Wie lange oder wie oft darf die kleinere Gewerkschaft ihre Forderungen vortragen? Und wer entscheidet, wann es genug ist?

Hoffnung auf Einsicht und Vernunft

Andrea Nahles erwartet, dass die kleineren Gewerkschaften sich in Zukunft mit den großen schon vor den Tarifauseinandersetzungen verständigen. Sie hofft also auf eine Art erzieherische Wirkung des Gesetzes. Sie setzt auf Einsicht und Vernunft. Was aber, wenn das nicht aufgeht? Wenn die Gewerkschaften jetzt in einen rücksichtslosen Wettbewerb um Mitglieder eintreten? Wenn selbstbewusste Gewerkschaftschefs oder sich mächtig fühlende Belegschaften die Beschränkung ihrer Rechte nicht akzeptieren? Wenn sie die Buchstaben des Gesetzes in der Praxis austesten?



Ganz einfach: Dann landen all diese Konflikte vor den Gerichten. Andrea Nahles hat dann immerhin neben einem Gesetz auch ein Beschäftigungsprogramm für Arbeitsrichter aufgelegt.

Dabei war das Anliegen der Ministerin im Grundsatz nicht verkehrt. Es ist durchaus problematisch, wenn eine kleine Gruppe von Beschäftigten aufgrund ihrer zentralen Stellung in einer Organisation eine Wirkung entfalten kann, die weit über ihre Sphäre hinausgeht. Die Beispiele haben wir alle erlebt. Der Streik der Lufthansa-Piloten für ihre Alterssicherung beeinträchtigte fast weltweit den Luftverkehr. Reisende strandeten auf Flughäfen, Geschäftsleute konnten Termine nicht einhalten. Noch drastischer wirkte sich der Streik der Lokführer aus. Er traf die Menschen im ganzen Land und richtete wirtschaftliche Schäden an, die weit über das Unternehmen Bahn hinausgingen.



Der Druck auf die Politik, etwas zu unternehmen, war groß. Doch Andrea Nahles hat sich - wenn man so will - für den bequemen Weg entschieden. Statt sich darüber Gedanken zu machen, wie die Verhältnismäßigkeit von Streiks geregelt werden könnte, hat sie das Streikrecht für die jeweils kleinen Gewerkschaften durch die Hintertür quasi abgeschafft.



Das Gesetz über die Tarifeinheit ist ein Gesetz auf Wiedervorlage. Sollte nach der Wahl die SPD noch einmal an einer Regierung beteiligt sein, und sollte Andrea Nahles ein weiteres Mal Arbeitsministerin werden, hat sie dies schon auf ihrer Agenda stehen.

Brigitte Fehrle, Chefredakteurin Berliner Zeitung (Christine Blohmann)Brigitte Fehrle, Jahrgang 1954, studierte Politikwissenschaften in Berlin an der Freien Universität. Sie arbeitete dann als Redakteurin zunächst für die "taz", ab 1990 für die "Berliner Zeitung", wechselte zur Wochenzeitung "Die Zeit" und zur "Frankfurter Rundschau" und kehrte 2009 zur "Berliner Zeitung" zurück. Bis September 2016 war sie dort Chefredakteurin, jetzt ist sie Kommentatorin und Kolumnistin für die

"Berliner Zeitung" und andere Medien.