US-Aktienmarkt Dow Jones mit leichten Gewinnen

Blick auf die New Yorker Börse mit großer US-Flagge an der Fassade (dpa/picture alliance/Sven Hoppe)

An der New Yorker Börse hat der Dow Jones Index im Plus geschlossen.

Er stieg leicht um 0,6 Prozent auf 20,743 Punkte.