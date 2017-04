So etwas hat US-Präsident Donald Trump in den 80 Tagen seiner Amtszeit noch nicht erlebt: Für die von ihm befohlenen Luftschläge auf den Luftwaffen-Stützpunkt in Syrien bekommt er zum ersten Mal im eigenen Land fast einhelliges Lob: Sogar die Demokraten im Kongress begrüßen die Strafaktion gegen das Assad-Regime als längst überfällig.

Zyniker werden jetzt sagen: Trump wollte durch einen Angriff im Ausland von seinen innenpolitischen Problemen ablenken. Das mag durchaus eine Rolle gespielt haben. Zumal die Luftangriffe gegen das von Russland unterstützte Regime der eigenen Bevölkerung zeigen sollen: Ich stecke nicht mit Putin unter einer Decke - an den Vorwürfen einer Russland-Connection ist nichts dran! Und – auch das ein willkommener Effekt für Trump: Sein Staatsgast in Florida, Chinas Staatschef Xi, kann hautnah verfolgen, dass Trump – anders als Obama - nicht zögert, zuzuschlagen. Auch Nordkorea soll das wissen.

Auch Putin ist gefordert

Selbst wenn all dies Trumps Umfragewerten nützt: die Luftschläge allein deshalb zu kritisieren, wäre falsch. Viel zu lange haben die USA, Europa und die Vereinten Nationen das Assad-Regime gewähren lassen. Zwar ist noch nicht endgültig bewiesen, dass Assad für den barbarischen Chemiewaffenangriff verantwortlich ist. Aber kaum ein Experte zweifelt daran. Obama hatte sich gegen Militärangriffe in Syrien entschieden, weil Assad auf russischen Druck hin zusicherte, alle Chemiewaffen außer Landes zu schaffen. Dass er sich um diese Abmachung nicht länger schert, und dass er nicht davor zurückschreckt, Kinder und unschuldige Zivilisten grausam zu töten – das darf nicht unbestraft bleiben.

Hier ist auch Russlands Präsident Putin gefordert. Er muss sich jetzt entscheiden: Nutzt er seinen Einfluss, um weitere Gräueltaten Assads zu verhindern? Oder stellt er sich weiter bedingungslos an die Seite des syrischen Regimes?

Auf Dauer kann der Präsident nicht nach Bauchgefühl entscheiden

Der amerikanische Präsident wiederrum muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass er bis vor Kurzem noch eine Art Bestandsgarantie für Assad abgegeben und ihn damit zur Gräueltat ermutigt hat. Trumps 180-Grad-Kurswwechsel erfolgte aufgrund der schrecklichen Fernsehbilder: eher aus dem Bauch heraus – und ohne wirkliche Strategie. Bisher hatte Trump stets versprochen: Amerika werde sich aus Syrien heraushalten. Nun die Kehrtwende. Vieles spricht für einen einmaligen Nadelstich. Was aber, wenn Assad weiter provoziert? All dies ist völlig unklar. Denn auf Dauer kann der amerikanische Präsident nicht nach Bauchgefühl entscheiden. Sondern nur auf Grundlage einer echten Strategie, die auch alle Konsequenzen bedenkt. Die ist auch weiterhin nicht in Sicht, und erst recht nicht eine Friedenslösung für Syrien.