Jetzt werden sie im russischen Staatsfernsehen wieder hervorgeholt, die Twitter-Zitate Donald Trumps. Der hatte im Wahlkampf wiederholt argumentiert, er werde in Syrien nicht eingreifen. Diese Zitate sind vor der US-Wahl öfter gezeigt worden: Damals waren sie argumentative Munition gegen Trumps Gegnerin, Hillary Clinton. Seit heute richten sie sich gegen den Wahlgewinner selbst, hat der doch sein Wort nicht gehalten. Wen das jetzt noch erstaunt, der hat nicht mitbekommen, wie wenig sich die US-Regierung seit der Wahl um Einigkeit mit Moskau bemüht hat. Der Kreml hat längst begriffen, dass mit diesem Amerikaner die Welt nicht konfliktfrei in Einflusssphären aufzuteilen ist.

Moskau hat kein Interesse daran, den Krieg in Syrien zu eskalieren

Die russische Führung reagiert auf den Angriff der vergangenen Nacht mit einer ihr sehr eigenen Mischung aus schon eingeübten Formeln und zynischer Erfindung neuer Versionen. Eingeübt heißt es, es gebe keine Beweise für die Behauptung des Westens, Assad habe absichtlich Giftgas eingesetzt. Das stimmt, aber Außenminister Sergej Lawrow ist ein Zyniker, wenn er verschweigt, dass Russland selbst seit Dienstag eine schlüssige Erklärung schuldig bleibt, wie die Menschen umgekommen sind.

Unterhalb der Rhetorik fällt die russische Reaktion heute allerdings wohlgeordnet aus. Präsident und Minister betonen einhellig, dass es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriff auf das Territorium eines souveränen Staates handelt. Damit haben sie recht. Außerdem stimmen die Russen ihre Flugbewegungen nun nicht mehr mit den Amerikanern ab. Das klingt nach Abbruch aller Koordination – aber das ist nicht glaubwürdig. Denn Moskau hat kein Interesse daran, den Krieg in Syrien zu eskalieren und zu einer direkten Konfrontation mit den USA werden zu lassen. Es wäre teuer, würde das Leben russischer Soldaten kosten, und es ist überhaupt nicht ausgemacht, wie sich vor dem heimischen Publikum begründen ließe, dass Assad zu solch hohem Preis geschützt werden müsse.

Russland kann abwarten

Entsprechend ist heute in Moskau nirgends eine Stimme zu vernehmen, die fordert, den für nächste Woche angekündigten von US-Außenminister Tillerson in Moskau zu verschieben oder abzusagen. Er wird wohl anreisen, beide Seiten werden miteinander sprechen und ihre Ansprüche abstecken. Selbst unter der nicht bewiesenen Annahme, im Weißen Haus existiere eine Syrien-Strategie, kann Russland abwarten. Das russische Militär ist in Syrien fest verankert und Assad regiert an Moskaus Leine. Wer auch immer sich in fernen Hauptstädten vorstellt, Assad solle verschwinden, muss wissen: Entscheidend sind solche Wünsche nicht. Entscheidend ist, was Moskau tut. Jetzt sofort muss es fast gar nichts tun, damit alles so bleibt, wie es ist. An Russland vorbei kann niemand mehr in diesem Geflecht eingreifen, ohne ein exorbitant hohes Risiko einzugehen. Genau das wollte Putin erreichen; der Angriff aus der Nacht zeigt, wie es ihm gelungen ist.