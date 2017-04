US-Angriff in Syrien

Der Luftschlag gegen das syrische Militär war nach den Worten von US-Außenminister Tillerson auch eine Warnung an Regime wie Nordkorea.

Gehe von Staaten eine Gefahr aus, sei eine amerikanische Antwort wahrscheinlich, sagte Tillerson dem TV-Sender ABC. Klares Ziel Washingtons sei eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen machte auf die Wahl des Zeitpunkts aufmerksam. Im ARD-Fernsehen erklärte sie, es sei kein Zufall gewesen, dass US-Präsident Trump den Luftangriff am Abend der Visite seines chinesischen Kollegen Xi Jinping angeordnet habe. Damit habe Trump seinen Gast an dessen Verantwortung für Nordkorea erinnern wollen. China sei das einzige Land, das Pjöngjang bändigen könne.



Gestern hatten die USA damit begonnen, einen Gruppe von Kriegsschiffen Richtung Westpazifik in die Nähe der koreanischen Halbinsel zu verlegen. Darunter ist neben Zerstörern auch ein Flugzeugträger.