US-Armee Kampfbrigade mit 4000 Soldaten wird von Bremerhaven nach Polen verlegt

Im Rahmen der US-Operation "Atlantic Resolve" verlegt die US-Brigade zur Sicherung osteuropäischer Nato-Länder militärisches Gerät über Bremerhaven nach Polen. (picture alliance / Ingo Wagner/dpa)

Die US-Armee hat mit der Stationierung einer zusätzlichen Kampfbrigade mit 4000 Soldaten in Europa begonnen.

Mit der Ankündigung dieser Maßnahme im Oktober hatte die US-Regierung auf Russlands Vorgehen im Ukraine-Konflikt reagiert. In Bremerhaven traf heute ein erstes Transportschiff mit Panzern, Fahrzeugen und Frachtcontainern. Der Transport weiter nach Osten soll mit logistischer Unterstützung der Bundeswehr per Bahn mit 900 Eisenbahnwaggons und in Konvois erfolgen und in 12 Tagen abgeschlossen sein. Von Polen aus sollen die Einheiten nach Angaben der US-Armee für Übungen teilweise bis in die baltischen Staaten sowie nach Bulgarien und Rumänien verlegt werden.