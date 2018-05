US-Außenminister stellt Nordkorea Investitionen in Aussicht

US-Außenminister Pompeo hat Nordkorea bei einer vollständigen atomaren Abrüstung die Aufhebung von Sanktionen in Aussicht gestellt.

Seine Regierung würde in diesem Falle Investitionen amerikanischer Unternehmen erlauben, sagte der Politiker dem Sender Fox News. Sie könnten etwa helfen, das Stromnetz aufzubauen. Möglich seien auch Investitionen in die Infrastruktur und die Landwirtschaft, sollte Pjöngjang auf die Forderungen der Vereinigten Staaten eingehen.



Das nordkoreanische Staatsoberhaupt Kim Jong Un und US-Präsident Trump wollen am 12. Juni in Singapur zusammenkommen.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.