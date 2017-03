US-Außenminister Tillerson hat die Nato als Bollwerk gegen Russland bezeichnet.

Die Allianz sei wichtig, um Moskaus Agression etwa in der Ukraine entgegenzutreten, sagte Tillerson bei einem Treffen mit seinen Kollegen aus den Bündnisstaaten in Brüssel. - Die Nato hatte nach der Annexion der Krim durch Russland ihre Militärpräsenz in Osteuropa bereits erhöht.



Zudem bekräftigte Tillerson die Forderung der USA, dass alle Nato-Staaten bis 2024 mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben müssten. Er sehe diesen Richtwert als verbindliches Ziel an, um die Missionen erfüllen zu können.