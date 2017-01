US-Automesse Daimler verkauft mehr als zwei Millionen Mercedes-Benz

Der Firmensitz von DaimlerChrysler in Stuttgart (AP)

Daimler hat im vergangenen Jahr erstmals mehr als zwei Millionen Pkw der Marke Mercedes-Benz verkauft.

Damit dürfte der Stuttgarter Autobauer den Platz als Premiumhersteller vor BMW einnehmen. BMW hat noch keine Jahreszahlen vorgelegt, lag bis November aber zurück. Daimler-Chef Zetsche sagte, mit zweistelligem Wachstum in China und Europa habe sich Mercedes-Benz an die Spitze im Premiumsegment gesetzt. Zetsche verkündete die Zahlen kurz vor Beginn der US-Automesse in Detroit.