Gitarrist Bryce Dessner spielt bei der amerikanischen Indie-Rockband The National und komponiert auch klassische Musik. Am 20. und 21. Oktober 2017 kuratierte er zwei Abende in der Hamburger Elbphilharmonie mit verschiedenen musikalischen Projekten, die so vielseitig sind wie sein gesamtes Schaffen. Das Konzert von The National bildete das Finale - mit verschiedenen Gästen: Auch die irische Sängerin Lisa Hanningan und der Düsseldorfer Elektromusiker Jan St. Werner von Mouse on Mars waren auf der Bühne zu hören - und fast das komplette, aktuelle The National-Album "Sleep Well Beast". Plus ein Klassiker der Ramones, den die Indie-Rocker dem amerikanischen Präsidenten widmeten.

NDR-Aufnahme vom 21.10.2017 in der Elbphilharmonie, Hamburg