Im texanischen Austin haben fünf frühere US-Präsidenten an einem Benefizkonzert für die Opfer der jüngsten Sturmkatastrophen teilgenommen.

Auf der Bühne traten gemeinsam Jimmy Carter, George Bush Senior, sein Sohn George W., Bill Clinton und Barack Obama auf, um für Spenden zu werben. Die Hurrikane hätten schreckliche Verwüstungen gebracht, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der drei Demokraten und zwei Republikaner. Als frühere Präsidenten wolle man den amerikanischen Mitbürgern in Texas, Florida und der Karibik beim Wiederaufbau helfen. Bereits im Vorfeld waren 31 Millionen Dollar an Spenden zusammengekommen.



Der jetzige Amtsinhaber Trump war nicht anwesend, würdigte aber den Einsatz aller seiner noch lebenden Vorgänger in einer Videobotschaft.