An der Börse in New York hat der Dow-Jones-Index erstmals die Marke von 21.000 Punkten überschritten.

Zum Handelsschluss lag er mit 21.115 Punkten um 1,5 Prozent über der Marke des Vortages. Der Technologiewerte-Index Nasdaq legte um 1,1 Prozent auf 5.390 Punkte zu.