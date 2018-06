Ein Interview des US-Botschafters in Berlin, Grenell, im US-Nachrichtenportal Breitbart hat Irritationen in der Bundesregierung ausgelöst.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte in Berlin, man habe die US-Seite um Aufklärung darüber gebeten, ob die Äußerungen tatsächlich so gefallen seien, wie sie wiedergegeben werden. Das Portal zitierte Grenell mit der Aussage, er wolle konservative Strömungen in Europa stärken. Den österreichischen Bundeskanzler Kurz nannte er in dem Interview als positives Beispiel für konservative Politiker; er bezeichnete ihn als einen "Rockstar".



Nach diplomatischen Gepflogenheiten werden politische Vorlieben nicht öffentlich gezeigt. Der Vizevorsitzende der SPD, Schäfer-Gümbel, sagte, ein Botschafter, der sich derart in demokratische Auseinandersetzungen einmische wie Grenell, sei fehl am Platz.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.