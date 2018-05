Der neue Botschafter der USA in Deutschland, Grenell, hat bekräftigt, dass Deutschland seine Zusagen im NATO-Bündnis einhalten muss.

Die Bundesrepublik habe sich dazu verpflichtet, zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigungsaufgaben aufzuwenden, sagte Grenell im Deutschlandfunk. Er freue sich nun auf einen entsprechenden Plan, den die Bundesregierung den Bündnispartnern im Sommer vorlegen wolle.



Mit Blick auf das Atomabkommen mit dem Iran betonte Grenell, die USA und die Europäer seien in der Zielsetzung auf der gleichen Seite. Unterschiede gebe es aber in der Wahl der Mittel, um den Iran an der Produktion von Atomwaffen zu hindern. Aus Sicht der USA sei das Abkommen dafür zu schwach. Wer mit dem Iran Handel treibe, unterstütze die Mullahs und den Terrorismus und gebe den Revolutionsgarden Geld. Er glaube hingegen nicht, dass seine Aufforderung an deutsche Unternehmen, sich aus dem Iran-Geschäft zurückzuziehen, als Befehl verstanden worden sei. Die USA erkannten an, dass die Bundesregierung und deutsche Unternehmen selbst entschieden, wo und mit wem sie Geschäfte machten. Seine Aufgabe sei es, mit klaren, deutlichen Worten die Position der USA zu erklären.

