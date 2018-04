Die Demokratische Partei der USA hat Trumps Wahlkampfteam, Russland und das Enthüllungsportal WikiLeaks verklagt.

Die Demokraten werfen ihnen eine Beeinflussung der Präsidentenwahl 2016 vor. In der vor einem Bundesgericht in New York eingereichten Klageschrift heißt es, führende Mitarbeiter aus Trumps Wahlkampfteam hätten sich mit der russischen Regierung und dem russischen Militärgeheimdienst abgesprochen, um die demokratische Präsidentschaftskandidatin Clinton zu schädigen. Durch Manipulationen der Computer der Demokraten habe die Abstimmung zugunsten des Republikaners Trump beeinflusst werden sollen.



Trumps Wahlkampfmanager für 2020, Pascale, nannte die Klage einen verzweifelten Versuch, den unbegründeten Behauptungen über Geheimabsprachen mit Russland Substanz zu geben.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.