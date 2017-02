US-Demokraten Tom Perez neuer Parteichef

Der frühere US-Arbeitsminister Perez hält vor seiner Wahl zum neuen Parteivorsitzenden der Demokaten eine Rede auf dem Treffen in Atlanta. (AP / Branden Camp)

Die US-Demokraten haben den früheren Arbeitsminister Perez zu ihrem neuen Parteivorsitzenden gewählt.

Der 55-jährige Bürgerrechtsanwalt setzte sich in Atlanta mit 235 Stimmen gegen den muslimischen Kongressabgeordneten Ellison durch, für den 200 Delegierte votierten. Perez hatte in der parteiinternen Präsidentschaftsvorwahl im vergangenen Jahr die spätere Kandidatin Clinton unterstützt und gilt als Vertreter der klassisch liberalen Parteilinie. Dagegen ist Ellison ein Vertrauter des linken Senators Sanders, der wiederholt Reformen bei den Demokraten angemahnt hatte.



Die Machtfülle der Parteivorsitzenden in den USA ist begrenzt. Verglichen mit europäischen Strukturen entspricht sie eher der Rolle eines Generalsekretärs.