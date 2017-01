US-Diplomatie Theresa May im Weißen Haus eingetroffen

US-Präsident Trump empfängt Theresa May (AFP)

Als erster ausländischer Staatsgast des neuen US-Präsidenten Trump ist die britische Premierministerin May im Weißen Haus eingetroffen.

In dem Gespräch der beiden Politiker dürfte es um die Außen- und Sicherheitspolitik sowie um ein angestrebtes bilaterales Handelsabkommen gehen. London will nach dem Brexit-Votum auch den europäischen Binnenmarkt verlassen und strebt engere Handelsbeziehungen mit den USA an. May hat bereits eine Rede in Philadelphia gehalten und dabei die Trump-Regierung vor einer zu großen Nähe zu Russland gewarnt. Außerdem betonte sie die Bedeutung der Nato.



Morgen will Trump nach Angaben des Weißen Hauses mit Bundeskanzlerin Merkel telefonieren. Im Wahlkampf hatte er mehrfach deren Flüchtlingspolitik kritisiert.