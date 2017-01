US-Diplomatie Trump und May bekennen sich zur Nato

US-Präsident Trump empfängt Theresa May (AFP)

US-Präsident Trump hat sich zum Verteidgungsbündnis Nato bekannt.

Das sagte die britische Premierministerin May nach einer Unterredung mit Trump im Weißen Haus. Man sei sich einig, dass sich die Mitgliedsländer den gemeinsamen Herausforderungen zusammen stellen sollten. Zuletzt hatte Trump mit der Bemerkung für Irritationen gesorgt, als er die Nato für veraltet erklärte.



Trump und May betonten, man stimme in vielen Punkten überein. Wenn das nicht so sei, werde man offen darüber diskutieren, erklärte May. Ausdrücklich plädierte sie dafür, die Russland-Sanktionen beizubehalten. Trump hatte zuletzt angedeutet, diese neu bewerten zu wollen. Heute äußerte er sich inhaltlich nicht zu dem Thema.



Dafür stellte er klar, die USA würden nicht zur Anwendung von Foltermethoden zurückkehren. Verteidigungsminister Mattis habe mehrmals erklärt, er lehne verschärfte Verhörmethoden ab. Dieser sei der Fachmann, und dessen Meinung werde er folgen, sagte Trump.



May war heute als erster ausländischer Staatsgast seit dem Regierungswechsel im Weißen Haus eingetroffen. Morgen will Trump nach Angaben des Weißen Hauses mit Bundeskanzlerin Merkel telefonieren. Im Wahlkampf hatte er mehrfach deren Flüchtlingspolitik kritisiert.