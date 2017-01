US-Einreisestopp Auswärtiges Amt legt offiziell Protest ein

Das Auswärtige Amt protestiert offizell gegen die neuen US-Einreisebestimmungen.

Nach Bundeskanzlerin Merkel hat auch das Auswärtige Amt den US-Einreisestopp für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern kritisiert.

Der politische Direktor Michaelis legte gegenüber der US-Botschaft in Berlin offiziell Protest ein. Bei einem Staatsbesuch in Schweden bekräftigte auch Bundeskanzlerin Merkel heute noch einmal ihre Kritik.



Die UNO bezeichnete unterdessen den von US-Präsident Trump verfügten 120-tägige Aufnahmestopp für Flüchtlinge als einen Schock. Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR schätzt, dass die Verfügung etwa 20.000 Menschen trifft, die über ein Umsiedlungsprogramm in die USA einreisen sollten. Es sei unklar, wo die Betroffenen jetzt bleiben sollen, sagte ein UNHCR-Sprecher in Berlin.