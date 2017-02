US-Einreisestopp Bundesstaaten begründen Ablehnung von Trumps Dekret

Die US-Bundesstaaten Washington und Minnesota haben Präsident Trump vorgeworfen, mit seinem Einreiseverbot die Verfassung zu brechen.

In einer Stellungnahme beider Staaten an das Berufungsgericht in San Francisco hieß es, das Einreiseverbot stifte Chaos. Zudem würden Familien auseinandergerissen, junge Leute am Studium gehindert und Unternehmen geschädigt. Zuvor hatten etwa 100 US-Konzerne wie Apple, Google und Microsoft in einer Erklärung an das Gericht betont, dass Einwanderer zu vielen Innovationen in den USA beigetragen hätten. Die früheren Außenminister Kerry und Albright sowie weitere führende Demokraten erklärten in einem Schriftsatz an die Justiz, Trumps Dekret untergrabe die nationale Sicherheit der USA und gefährde amerikanische Soldaten im Ausland, weil er dschihadistische Propaganda nähre.



Die Regierung muss bis zum Nachmittag Ortszeit auf die Stellungnahmen antworten.



Das Einreiseverbot, das für Menschen aus sieben muslimisch geprägten Ländern gilt, ist derzeit ausgesetzt. Einen Eilantrag der Regierung, die Aussetzung zurückzunehmen, lehnte das Berufungsgericht ab.