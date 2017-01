US-Einreiseverbot Bürgerrechtsgruppen reichen Klagen ein

Ein Iraker steht neben einer Anzeige für eine 13-tägige Reise in die Vereinigten Staaten bei einem Reisebüro in der Hauptstadt Bagdad. (AFP)

Mehrere US-Bürgerrechtsgruppen haben Klage gegen den von Präsident Trump verfügten Einreisestopp für Menschen aus muslimischen Staaten eingereicht.

Konkret geht es um die Freilassung von zwei Irakern, die gestern am Flughafen in New York festgenommen worden waren. Nach Informationen der New York Times arbeitete einer der beiden Iraker seit Jahren für die amerikanische Regierung, der andere wollte zu seiner Familie reisen, die in den USA lebt. Als Reaktion auf das Einreiseverbot hat der Google-Konzern seine Mitarbeiter aus dem Ausland zurückgerufen. Es soll sich um mehr als 100 Personen handeln, die sich derzeit außerhalb der Vereinigten Staaten aufhalten und aus muslimischen Ländern stammen.



Trump hatte per Erlass die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesetzt. Darüber hinaus dürfen Menschen aus Syrien und anderen muslimischen Ländern nicht in die USA einreisen. Nach Angaben des Heimatschutzministeriums gelten diese Regeln auch für Besitzer einer sogenannten Green Card.