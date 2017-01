US-Einreiseverbot Bürgerrechtsgruppen reichen Klagen ein

Ein Iraker steht neben einer Anzeige für eine 13-tägige Reise in die Vereinigten Staaten bei einem Reisebüro in der Hauptstadt Bagdad. (AFP)

Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen haben sich bestürzt über das von US-Präsident Trump verhängte Einreiseverbot für Flüchtlinge geäußert.

In einer Zeit, in der weltweit mehr Vertriebene denn je Schutz suchten, entzögen sich die USA ihrer traditionellen Verantwortung, heißt es in einer Erklärung der Organisation Human Rights Watch. Trumps Dekret treffe die Menschen, die am meisten in Not seien. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und die Internationale Organisation für Migration appellierten an die US-Regierung, die zu schützen, die von Konflikten und Verfolgung betroffen seien.



Trump hatte gestern ein Dekret unterzeichnet, wonach die Vereinigten Staaten in den kommenden 120 Tagen keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Zudem wurde festgelegt, dass in den nächsten 90 Tagen keine Staatsbürger aus sieben mehrheitlich islamischen Staaten einreisen dürfen. Der Iran, der dazu zählt, kündigte inzwischen an, keine US-Amerikaner mehr ins Land zu lassen.