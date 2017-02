US-Einreiseverbot Bundespräsident Gauck fordert europäisches Signal

Protest am internationalen Flughafen in New York gegen das Einreise-Verbot von US-Präsident Trump. ( AFP PHOTO / Bryan R. Smith)

Bundespräsident Gauck hat ein deutliches europäisches Signal gegen das von US-Präsident Trump verfügte Einreiseverbot für Bürger aus muslimisch geprägten Ländern gefordert.

Damit werde Menschen muslimischen Glaubens und bestimmter Herkunft pauschal unterstellt, gefährlich zu sein, sagte Gauck in einem heute veröffentlichten Interview mit fünf europäischen Tageszeitungen. Dies sei mit Menschenwürde, Gleichheit und Religionsfreiheit nicht vereinbar.



Unterdessen hat ein Bundesrichter im US-Staat Washington die Einreiseverbote für Menschen aus sieben muslimischen Staaten vorläufig gestoppt. Die Anordnung gilt landesweit und bis zu einer endgültigen Entscheidung. Das Weiße Haus will Widerspruch gegen die richterliche Entscheidung einlegen. Nach Berichten der "New York Times" und der "Washington Post" hat die Regierung in Washington offenbar verschiedene Fluggesellschaften angehalten, vom Einreisebann betroffene Fluggäste nicht länger vom Antritt ihrer Reise abzuhalten.