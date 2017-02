US-Einreiseverbot Kläger warnen vor Chaos und Verfassungsbruch

Protest gegen Einwanderungspolitik von US-Präsident Trump (dpa-Bildfunk / AP / Eugene Hoshiko)

Im Rechtsstreit um den Einreisestopp in den USA haben die Kläger vor Chaos und einem Verfassungsbruch gewarnt.

Die Bundesstaaten Washington und Minnesota erklärten in einer Stellungnahme an das Berufungsgericht in San Francisco, das Einreiseverbot schade den Einwohnern der USA. Etwa 100 US-Konzerne wie Apple, Google und Microsoft betonten, dass Einwanderer zu vielen Innovationen in den USA beigetragen hätten. Einen weiteren Schriftsatz reichten die früheren Außenminister Kerry und Albright sowie weitere führende Demokraten ein. Sie erklärten, Trumps Dekret untergrabe die Sicherheit der USA, weil es dschihadistische Propaganda nähre. Die Regierung muss bis zum Nachmittag Ortszeit auf die Stellungnahmen antworten. Das Einreiseverbot, das für Menschen aus sieben muslimisch geprägten Ländern gilt, ist derzeit ausgesetzt.



US-Präsident Trump verteidigte seine Entscheidungen. Er treffe sie selbst, meistens auf Grundlage von Datenmaterial, teilte er bei Twitter mit. Medien hatten Trump unterstellt, er werde von seinen Beratern manipuliert.