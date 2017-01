US-Einreiseverbot Kritik und Lob für Trump-Entscheidung - erste Menschen gestoppt

Eine Muslimin wartet auf den Beginn ihrer Einbürgerungsfeier in West Palm Beach (Florida). (dpa-Bildfunk / Palm Beach Post/ZUMA Wire)

Das Einreiseverbot der Vereinigten Staaten für Menschen aus sieben muslimischen Ländern stößt auf viel Kritik, aber auch auf Zuspruch.

Luxemburgs Außenminister Asselborn sagte dem "Tagesspiegel am Sonntag", die muslimische Welt werde damit von US-Präsident Trump in Gut und Böse eingeteilt. Die Organisation Human Rights Watch erklärte, der Erlass treffe die Menschen, die am meisten in Not seien. Die Vereinten Nationen mahnten, Religion, Nationalität oder Ethnie dürften keine Rolle beim Umgang mit Flüchtlingen spielen. Zuspruch erhielt Trump vom tschechischen Präsidenten Zeman. Sein Sprecher erklärte, der US-Staatschef beschütze sein Land. Trump hatte per Erlass die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesetzt. Darüber hinaus dürfen Menschen aus Syrien und anderen muslimischen Ländern nicht in die USA einreisen.



Wegen dieser Entscheidung wurden mehrere Araber daran gehindert, in die USA einzureisen. Medien berichten von mehreren Fällen, bei denen Menschen aus dem Irak und dem Jemen an US-Flughäfen in Gewahrsam genommen oder bereits am Flughafen Kairo an der Reise in Richtung New York City gehindert wurden.