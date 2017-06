Die jüngste Gerichtsentscheidung in den USA zu dem von Präsident Trump verhängten Einreiseverbot hat nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Jackson Janes keine Klarheit geschaffen.

Trump könne nun zwar triumphieren und sagen, dass er seine Wahlversprechen eingehalten habe, sagte Janes im Deutschlandfunk. Allerdings sei die Angelegenheit komplizierter. Das Oberste Gericht müsse nun bis Herbst klären, ob die Angelegenheit überhaupt in der Kompetenz des Präsidenten liege - ob Trump also als "commander in chief" darüber bestimmen dürfe, was nationale Sicherheit sei und was nicht.



Der Supreme Court hatte dem Antrag der Regierung gestern teilweise stattgegeben, einstweilige Verfügungen gegen den Erlass von Trump aufzuheben. Es geht um ein Dekret, das es Bürgern aus sechs muslimisch geprägten Ländern aus Sicherheitsgründen untersagt, in die USA einzureisen. Ausnahmen gelten, wenn Visa-Antragsteller eine klare Verbindung zu Einzelpersonen oder Organisationen in den USA nachweisen können.



Trump sprach nach der Gerichtsentscheidung von einem "klaren Sieg".