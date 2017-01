US-Einreiseverbot Stunden danach werden Menschen aus muslimischenLändern festgesetzt

Ein Iraker steht neben einer Anzeige für eine 13-tägige Reise in die Vereinigten Staaten bei einem Reisebüro in der Hauptstadt Bagdad. (AFP)

Nur Stunden nach dem von US-Präsident Trump verhängten Einreiseverbot sind Menschen aus muslimischen Ländern auf internationalen Flughäfen gestoppt worden.

Auf dem New Yorker Kennedy Airport wurden elf Flüchtlinge festgesetzt. Auch aus San Francisco, Kairo und Amsterdam werden solche Vorfälle berichtet. Trump hatte gestern weitreichende Einreisebeschränkungen verfügt, um - wie er formulierte - radikale islamische Terroristen aus dem Land fernzuhalten. Das Verbot gilt für alle Flüchtlinge für zunächst 120 Tage, für syrische Flüchtlinge sogar für unbestimmte Zeit. Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern dürfen mindestens 90 Tage lang nicht in die USA einreisen. Als Reaktion darauf kündigte der Iran an, keine US-Amerikaner mehr ins Land zu lassen. Kalifornische IT-Unternehmen äußerten sich besorgt mit Blick auf ihre ausländischen Mitarbeiter, denn auch Inhaber der Green Card sind von den Regelungen nicht ausgenommen, sollen aber von Fall zu Fall überprüft werden.