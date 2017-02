US-Einreiseverbot UNO-Chef Guterres hält nicht viel von Maßnahmen Washingtons

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres (dpa / picture-alliance / Salvatore Di Nolfi)

UNO-Generalsekretär Guterres hat Zweifel am US-Einreisestopp im Kampf gegen den Terror geäußert.

Die Maßnahme sei nicht der beste Weg, um die Vereinigten Staaten oder andere Länder zu schützen, sagte Guterres vor Journalisten in New York. Internationale Terrororganisationen würden kaum potenzielle Attentäter mit Pässen jener Staaten in die USA schicken, die als Krisenherde bekannt seien.



Der amerikanische Präsident Trump hatte ein Dekret erlassen, nach dem Menschen aus sieben überwiegend muslimischen Ländern wie Syrien, der Iran oder der Irak vorübergehend nicht einreisen dürfen. Auch die Aufnahme von Flüchtlingen wurde ausgesetzt. Die Regierung rechtfertigte das Vorgehen damit, dass es zum Schutz der USA vor Anschlägen notwendig sei.