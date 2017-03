Im Zusammenhang mit dem US-Einreiseverbot hat die amerikanische Regierung ein Bundesberufungsgericht zum schnellen Handeln aufgefordert.

Es gehe um eine Frage von nationaler Wichtigkeit, hieß es in Dokumenten, die der Justiz in Virginia vorgelegt wurden. Daher sollten Anhörungen so schnell wie möglich erfolgen.



Gerichte in Maryland und Hawaii hatten das überarbeitete Einreiseverbot vor rund einer Woche ausgesetzt. Damit können Staatsbürger aus sechs überwiegend muslimisch geprägten Ländern weiter in die Vereinigten Staaten einreisen, auch wenn die Anordnung von US-Präsident Trump eigentlich das Gegenteil vorsieht. Kritiker seines Dekrets argumentieren, dass dadurch die Verfassung verletzt werde.