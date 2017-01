US-Einreiseverbote UNO-Generalsekretär Guterres spricht von Diskriminierung

UNO-Generalsekretär Guterres forderte Präsident Trump auf, die US-Einreiseverbote schnellstens aufzuheben. (dpa / picture-alliance / Salvatore Di Nolfi)

UNO-Generalsekretär Guterres hat das Einreiseverbot für Menschen aus sieben muslimisch geprägten Ländern in die USA mit scharfen Worten kritisiert.

In einer Stellungnahme ließ er in New York mitteilen, die Anweisung von US-Präsident Trump habe eine Welle der Angst ausgelöst, die der Propaganda von Terror-Organisationen in die Hände spiele. Guterres forderte Trump auf, die Einreiseverbote so schnell wie möglich aufzuheben.



US-Heimatschutzminister Kelly sagte in Washington, er gehe davon aus, dass einige Länder für lange Zeit auf der Verbotsliste blieben. Reisende mit mehreren Staatsangehörigkeiten wies er darauf hin, dass sie auf der Grundlage des Passes beurteilt würden, den sie vorzeigten. Kelly kündigte zudem an, bei Visums-Anträgen werde künftig auch der Umgang der Reisenden mit sozialen Medien und Internetseiten geprüft.



Rückendeckung für seine Einreisepolitik erhielt Trump aus der republikanischen Partei. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Ryan, bezeichnete die Umsetzung des Dekrets als "etwas holprig", die Regelungen entsprächen jedoch inhaltlich den politischen Zielen der Republikaner.