In die Debatte über die US-Einwanderungspolitik haben sich die frühere First Lady Laura Bush und die Ehefrau des amtierenden US-Präsidenten, Melania Trump, eingeschaltet.

Bush schrieb in einem Gastbeitrag für die "Washington Post", es sei brutal und unmoralisch, Familien nach illegaler Einreise an der Grenze zu Mexiko zu trennen. "Es bricht mir das Herz", so die Ehefrau von George W. Bush, der die USA von 2001 bis 2009 regierte.



Sie bezog sich damit auf Angaben des US-Heimatschutzministeriums, wonach in den vergangenen Wochen etwa 2.000 illegal eingewanderte Kinder getrennt von ihren Eltern in Heimen oder Pflegefamilien untergebracht wurden. Hunderte befinden sich aber auch in einer Einrichtung der Grenzschutzbehörden im US-Bundesstaat Texas. Nach Angaben von Reportern leben sie dort in Zellen mit jeweils 20 Mädchen und Jungen. Folien dienten als Decken. Die Grenzschutzbeamten erklärten, für Mahlzeiten, Zugang zu Waschräumen und medizinische Versorgung sei gesorgt.



Melania Trump: "Ich hasse es"



Melania Trump erklärte über eine Sprecherin, sie "hasse es, Kinder getrennt von ihren Familien zu sehen" und wünsche sich mehr Mitgefühl. An die Politik richtete sie den Wunsch, dass sich Republikaner und Demokraten auf eine "erfolgreiche Einwanderungsreform" einigten.



Kritik auch von der UNO



Auch UNO-Menschenrechtskommissar al-Hussein kritisierte das Vorgehen der US-Einwanderungsbehörden. Es sei skrupellos, Kinder von ihren Eltern zu trennen, sagte er vor dem Menschenrechtsrat in Genf. Er sprach von einem "behördlich genehmigten Kindesmissbrauch", der für die Betroffenen irreparable Schäden und lebenslange Konsequenzen zur Folge haben könne.



Die amerikanische Regierung hatte ihren Kurs gegen illegale Einwanderung im Frühjahr verschärft. Justizminister Sessions ordnete eine "Null-Toleranz-Politik" angeordnet. Jeder Fall illegaler Einwanderung müsse strafrechtlich verfolgt werden. US-Präsident Trump bekräftigte am Freitag, er werde kein moderates Gesetzespaket unterschreiben.

