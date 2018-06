Das US-Gesundheitsministerium hat eine "Task Force" für die Zusammenführung getrennter Einwandererfamilien eingerichtet.

Das meldet die Website "Politico" und beruft sich auf ein internes Dokument. Demnach hat Gesundheitsminister Azar angeordnet, die Sondereinheit einzusetzen. Auf Weisung von Präsident Trump waren illegal eingewanderte Familien an der Grenze zu Mexiko in den vergangenen Monaten getrennt worden. Die Eltern wurden inhaftiert, ihre Kinder kamen in Auffanglager. Dies hatte in den USA, aber auch international für Empörung gesorgt. Am Mittwoch hob Trump dann per Dekret die Familientrennungen auf. Jetzt besteht das Problem, die Eltern wieder mit ihren Kindern zusammenzubringen.

