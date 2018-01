Das Weiße Haus hat die Pläne von US-Präsident Trump in der Einwanderungspolitik bekräftigt.

Trump wolle diese in der kommenden Woche dem Kongress unterbreiten, teilte ein Sprecher in Washington mit. Trump hatte gestern erklärt, er erwäge, rund 1,8 Millionen Einwanderern, die als Kinder illegal in die USA eingereist seien - sogenannten Dreamern - den Weg in die Staatsbürgerschaft zu ebnen. Im Gegenzug solle der Kongress einen 25 Milliarden schweren Fonds einrichten, um den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko zu finanzieren.

