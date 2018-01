Das Weiße Haus hat die Pläne von US-Präsident Trump in der Einwanderungspolitik vorgestellt.

Trump wolle diese in der kommenden Woche dem Kongress unterbreiten, teilte ein Sprecher in Washington mit. Demnach sollen rund 1,8 Millionen Einwanderern, die als Kinder illegal in die USA eingereist sind - sogenannten Dreamern - der Weg in die Staatsbürgerschaft geebnet werden. Dies könne in zehn bis zwölf Jahren geschehen. Im Gegenzug solle der Kongress einen 25 Milliarden schweren Fonds einrichten, um den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko zu finanzieren.



Zudem soll den Plänen zufolge die Green-Card-Lotterie zur Verlosung von Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen abgeschafft und die Einwanderung von Familien deutlich eingeschränkt werden.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.