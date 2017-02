US-Finanzminister Trump äußert sich vor Kongress zu Steuerreform

US-Finanzminister Steven Mnuchin im Weißen Haus (Archivbild). (dpa picture alliance / Olivier Douliery)

US-Präsident Trump plant nach den Worten seines Finanzministers Mnuchin im Etat vorerst keine Kürzungen bei Sozialleistungen und Gesundheitsversorgung.

Dem Fernsehsender Fox News sagte Mnuchin wörtlich - "Da gehen wir jetzt nicht ran". Trump werde sich in seiner Rede am Dienstag vor dem Kongress zur Steuerreform äußern. Der Finanzminister erklärte, die Mittelschicht solle von Steuersenkungen profitieren, US-Unternehmen leichter im weltweiten Wettbewerb bestehen. Die Ziele hatte Trump bereits im Wahlkampf festgelegt, Details aber offen gelassen. Mnuchin sagte zudem, Trump werde es nicht zu Handelskriegen kommen lassen. Der Präsident glaube an einen freien Handel, der aber auch fair sein müsse.